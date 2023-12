In gara 435 per 11 posti a Palazzo Mosti. È il bilancio della partecipazione alle 8 procedure concorsuali indette dal Comune di Benevento per la copertura di diversi profili professionali nell'organigramma municipale. Vanno poi aggiunte le unità che saranno reperite mediante scorrimento delle graduatorie stilate in occasione di precedenti selezioni e una riammissione in servizio, per un totale complessivo di 29 nuovi innesti approvato e finanziato secondo il Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2023-2025. Linfa preziosa per gli uffici di via Annunziata e via del Pomerio, scesi agli attuali 286 dipendenti dai 393 in organico nel 2012. Il tour de force dovrà completarsi inderogabilmente entro il 31 dicembre, data limite per la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, pena la mancata possibilità per l'ente di dare corso all'ingresso nella stagione 2023, per la quale è prevista la sostenibilità finanziaria.

Nel complesso, le assunzioni determineranno un costo di 550mila euro annui (compresi gli oneri), in parte eterofinanziati. È il caso dei 4 tecnici e funzionari amministrativo-contabili reperiti grazie ai fondi ministeriali stanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In deroga alle capacità assunzionali del Comune vanno anche le 3 unità con professionalità sociale destinate alla costituzione-rafforzamento dei Pua (Porta unica d'accesso) previsti dal Piano sociale regionale 2022-2024 e dal Fondo per le non autosufficienze (annualità 2022-2023). Completano il quadro i 3 vigili a tempo determinato e parziale a 18 ore settimanali, che però resteranno in città soltanto per 3 mesi. Si tratta di assunzioni part time finanziate con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 208 Codice della strada.

Bandi concorsuali che hanno riscosso un discreto successo. Agli 8 avvisi di selezione pubblicati dall'ente locale in novembre hanno risposto 435 candidati. Tanti, almeno, quelli che hanno superato il vaglio di ammissibilità degli uffici municipali. Spicca per importanza la selezione indetta per individuare il prossimo dirigente a tempo pieno e determinato del settore Urbanistica. Una procedura comparativa che passerà attraverso il vaglio di idoneità rappresentato dai requisiti personali e professionali, per culminare infine nella scelta discrezionale effettuata dal sindaco Mastella, secondo quanto previsto dall'articolo 110 del Testo unico enti locali.

Sono 18 i pretendenti che hanno fatto pervenire la propria istanza entro la mezzanotte di sabato 2 dicembre, deadline per le candidature. Una figura di grande importanza per il Comune, che avrà la titolarità dei servizi pianificazione, Sportello unico edilizio, housing, trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà, toponomastica, cartellonistica pubblicitaria, coordinamento delle attività connesse all'attuazione del Pnrr. Subentrerà a Vincenzo Catalano, responsabile dell'Avvocatura municipale, al quale Mastella ha chiesto per qualche mese di raddoppiare l'impegno. Per la successione si parla di una possibile scelta interna che potrebbe cadere su un funzionario già in organico in via del Pomerio, responsabile di importanti procedimenti del Programma integrato città sostenibile. Ma è verosimile che il primo cittadino scorrerà con attenzione titoli e curriculum di tutti i papabili prima di decretare il nome del tecnico che guiderà l'urbanistica cittadina fino al 31 dicembre 2026. I colloqui si terranno l'11 dicembre nei locali Unisannio di via dei Mulini. Stessa location ma date diverse per gli altri profili.

Particolarmente apprezzato è risultato il bando per l'assunzione di 2 funzionari amministrativi con elevata qualificazione: 135 le domande presentate al protocollo di Palazzo Mosti. Discreto boom anche per le procedure riguardanti uno psicologo (94 candidature) e 2 istruttori tecnici (geometri) per la quale sono state depositate 86 istanze. Numeri molto meno ampi per la ricerca di 2 funzionari tecnici (ingegnere-architetto) che ha visto la partecipazione di 51 professionisti, per la casella di autista (24 pretendenti), per il sociologo (21 disponibilità). Chiude la classifica il concorso per un posto da funzionario tecnico ambientale: solo 6 le nomination.