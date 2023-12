Telese Terme, la sfida del Rotary: «Sannio smart ed ecosostenibile»

Il Rotary Club Valle Telesina, presieduto da Andrea Venditti, ha presentato domenica scorsa il progetto del Rotary Distretto 2101 «Il Sannio è smart ed ecosostenibile nell'era Iot».

Da oggi, collegandosi al sito www.rotaryclubvalletelesina.org/air, è possibile monitorare in tempo reale le condizioni atmosferiche e soprattutto l'inquinamento dell'aria grazie a quattro sensori installati a Telese Terme. Si tratta di un progetto portato avanti da tutto il consiglio direttivo unitamente ai soci del Rotary Club Valle Telesina, in collaborazione con il Rotary Club Sant'Agata de' Goti, realizzato grazia al finanziamento dell'associazione Forza e Coraggio. La parte tecnica si è concretizzata grazie agli ingegneri Raffaele Iervolino e Carlo Missaglia. Dal Rotary, inoltre, ringraziano anche il sindaco di Telese Giovanni Caporaso e tutto il Consiglio «per aver consentito l'installazione sulla casa comunale delle attrezzature del progetto», oltre alla dirigente dell'IIs «Telesi@» Angela Maria Pelosi, per aver concesso l’installazione nei plessi scolastici dei sensori di monitoraggio previsti dal progetto.



Alla manifestazione conclusiva hanno partecipato numerosi soci e cittadini. Unanimi consensi hanno espresso i relatori della presentazione.

Una sfida, quella messa in campo, che va nel solco del motto rotariano di quest'anno, «creare speranza nel mondo».