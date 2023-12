«Casa delle donne», crowfunding per la cucina

Alla «Casa delle Donne» di Sant'Agata de' Goti serve una nuova cucina, e la cooperativa di comunità iCare ha lanciato una campagna di crowdfunding per accelerare la realizzazione dell'obiettivo, con lo slogan «Tu sola puoi farcela, ma non puoi farcela da sola!».

Dal 2018 la struttura, nella diocesi di Cerreto Sannita, Telese Terme e Sant'Agata de' Goti, lavora senza sosta ogni giorno per dare accoglienza e cura alle tante donne e bambini, vittime di violenze e soprusi, che necessitano di un porto sicuro in cui vivere in tranquillità e dal quale ripartire per crearsi un percorso di autonomia lontano dalla violenza. Solo quest'anno, dall’inizio del 2023 ad oggi, sono state ospitate 7 donne e 10 minori e 30 donne sono state accolte e accompagnate dal centro anti-violenza di Sant’Agata de’ Goti e di Montesarchio.

La raccolta di donazioni di iCare nasce per rispondere ad un bisogno concreto, in quanto la cucina in uso nella struttura non è più adeguata per una «famiglia» che diventa sempre più numerosa e speciale.

La cucina, il cuore della casa, è spazio di condivisione, di dialogo, di familiarità, di fraternità e di serenità riacquisita. Attraverso la pagina facebook della coop è possibile accedere alla piattaforma per le donazioni.