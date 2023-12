Provincia: ok alle 5 liste, domani il sorteggio

Provincia, l’ufficio elettorale in relazione al voto per il rinnovo del consiglio, fissato per il prossimo 21 dicembre, ha deliberato l'ammissione di tutte le 5 liste concorrenti: in ordine di presentazione, si tratta di «Essere Democratici», «Noi di Centro», «Noi Campani», «Centro Destra Unito» e «Alternativa per il Sannio»

Lo stesso ufficio ha fissato per le 13 di domani, 6 dicembre, il sorteggio per l’assegnazione, a ciascuna lista concorrente, del numero progressivo che costituirà l’ordine di apparizione sulla scheda elettorale.

Le operazioni di sorteggio si svolgeranno presso la sede istituzionale della Provincia, alla Rocca dei Rettori, nella stanza numero 9.

Al voto andranno 909 elettori in rappresentanza di 251.980 abitanti con l’esclusione dei due comuni commissariati: San Giorgio del Sannio e Torrecuso. A stabilirlo è stato un provvedimento approvato nei giorni scorsi dal segretario generale della Provincia Maria Luisa Dovetto