Lunedì 19 Agosto 2019, 18:49

Multe e denunce per la mancata osservanza delle norme sulla sicurezza sul lavoro e per l'impiego di lavoratori in nero. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Benevento hanno eseguito una serie di controlli ad alcune società della provincia che operano nei settori dell'internet point, delle sale bingo e pub. Sette datori di lavoro sono stati denunciati, a vario titolo, per violazione della normativa antinfortunistica, per mancanza di autorizzazione all'uso di impianti audiovisivi e, in un caso, perché era stato impiegato un lavoratore senza permesso di soggiorno. Complessivamente sette le persone che sono risultate impiegate in nero. Contestate sanzioni per oltre 28mila euro.