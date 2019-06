Giovedì 13 Giugno 2019, 20:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un altro incidente agricolo sul lavoro. Questa mattina, a Fragneto Monforte (Benevento), un agricoltore di 65 anni, mentre era alla guida del suo trattore per la raccolta di cereali, probabilmente per un dislivello del terreno, è rimasto incastrato sotto alla ruota del veicolo. L'uomo è riuscito a chiedere aiuto ed è stato immediatamente soccorso e trasportato presso l'ospedale Rummo di Benevento dove si trova ricoverato attualmente in prognosi riservata. per trauma da schiacciamento. Sul posto i carabinieri della stazione di Pesco Sannita.