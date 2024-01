Benevento, corso per aspiranti sviluppatori di app per dispositivi Apple: sprinti iscrizioni

Nuovo corso gratuito «iOS» all'Unisannio, c'è ancora qualche posto a disposizione. L'obiettivo è formare aspiranti sviluppatori di app per il sistema operativo dei dispositivi mobili Apple. Il bando è aperto non solo a studenti e studentesse dell'ateneo, ma a chiunque abbia voglia di mettersi in gioco, purché in possesso del diploma superiore di secondo grado. Non è richiesta esperienza pregressa nel campo dello sviluppo di app. Il corso, completamente gratuito, avrà una durata di quattro settimane e si terrà dal 22 gennaio al 16 febbraio. Per gli studenti di Ingegneria Informatica (863) sarà possibile ottenere il riconoscimento di 3 cfu «a scelta libera». Ai partecipanti sarà fornito per la durata del corso anche un kit comprendente un iPhone di recente generazione e un Macbook pro dotato del nuovo processore Apple M2.

Il corso fornirà una solida base teorica sulla programmazione per lo sviluppo di interfacce utente e l'utilizzo delle librerie e dei framework di iOS per creare app moderne e performanti.

Inoltre gli studenti potranno partecipare a sessioni di mentoring e workshop con esperti di sviluppo di Apple, che forniranno consigli pratici su come creare app di successo e come entrare nel mondo del lavoro come sviluppatore iOS. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle 12 del 15 gennaio.