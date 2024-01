È stato fissato per la giornata di domani, a mezzogiorno, l'appuntamento al «Rummo» per l'inaugurazione del nuovo reparto di Cardiologia e Utic con Emodinamica interventisica e della Pma, unità operativa destinata alla procreazione medicalmente assistita. L'apertura dei nuovi reparti, alla quale presenzieranno il governatore della Campania Vincenzo De Luca e le autorità cittadine, rappresenta una ulteriore nota di merito per l'ospedale cittadino, che potrà avvalersi di una Cardiologia completamente rivoluzionata, dotata di tecnologie all'avanguardia, e di una Pma realizzata ex novo, che consentirà alle giovani coppie del Sannio di usufruire di un servizio che non è mai stato attivo sul territorio.

Si tratta di un'area di medicina di alta specialità e complessità che ha come obiettivo aiutare le coppie con difficoltà ad avere figli in modo naturale a intraprendere il percorso della fecondazione artificiale, usufruendo di un'assistenza ospedaliera specializzata. Il servizio servirà anche a evitare i cosiddetti «viaggi della speranza» delle giovani coppie che, fino a questo momento, si sono rivolte a strutture di altre città o addirittura di altre nazioni.