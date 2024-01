Benevento, rebus corse su gomma da e per Napoli. Scende in campo Civico 22

«Come consiglieri comunali, siamo stati allarmati da un gruppo di pendolari per e da Napoli che l'azienda Mot.tam ha deciso di sospendere la corsa delle 13.15 Benevento-Napoli e la relativa corsa di rientro Napoli-Benevento delle 16. Tale atto comporta grandi disagi ai tanti utenti che quotidianamente, per svariate ragioni, utilizzano questo servizio e penalizza fortemente il nostro territorio, che già attualmente concretizza un numero di collegamenti ridotti ai limiti della sufficienza con il capoluogo campano, a causa della chiusura della linea ferroviaria di Eav per dei lavori di ammodernamento che sembrano infiniti». Tuonano così, in una nota, Angelo Moretti e Giovanna Megna, di Civico 22. A loro avviso «i mezzi di trasporto pubblico sono un servizio indispensabile che rappresentano una priorità per la città di Benevento, sia per garantire il diritto alla mobilità alle persone, sia perché un sistema trasporti efficiente migliorerebbe non solo la qualità della vita dei cittadini residenti, ma renderebbe la città più attrattiva. Tale servizio deve essere tutelato e, pertanto, in ogni sede chi governa le istituzioni locali deve prendere in carico il bisogno di riattivare i collegamenti in questione quanto prima».

Civico 22, nel confermare il suo impegno nel percorso di crescita, di tutela e di salvaguardia del territorio, invita «tutta la parte politica regionale a una formale e tempestiva presa di posizione contro tale scelta e trovare idonea soluzione per non perdere un servizio di vitale importanza per le numerose persone che lo utilizzano.

Oltre alla beffa di una città che si svuota ogni 6 gennaio, non vorremmo vivere il danno di chi è costretto a trasferirsi a Napoli per lavorare, alla luce di un peggioramento progressivo dei collegamenti da Benevento al nostro capoluogo di regione».