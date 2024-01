Benevento, Lonardo all'attacco: «Caso ruota panoramica, chiederemo accessi agli atti»

«Sarebbe sbagliato sottovalutare e glissare non solo lo “smottamento” della ruota panoramica di 150 metri a piazza Risorgimento, ma anche e soprattutto il prezzo di saldo dell'occupazione di suolo pubblico che da un 50% in meno del dovuto è arrivato fino all’80%, con un atto di Giunta che non ha precedenti in un Comune in dissesto, che tra l'altro è tenuto ad applicare le tasse al massimo del dovuto ai contribuenti, attenzione a noi rivolta costantemente». Esordisce così, in una nota, Lucio Lonardo, coordinatore cittadino di Forza Italia. Che aggiunge: «Come direttivo di Forza Italia, abbiamo dato mandato al nostro consigliere Giorgione di chiedere gli accessi agli atti e di verificare la sussistenza di un danno erariale».

Non mancano stoccate in tono ironico: «Per rimanere in tema, vorremmo ricordare allo stesso tempo, che poiché ci avviamo a una settimana di "in..clemente" meteo e nelle more delle solite chiusure di scuole, parchi, cimitero, questa volta non si dimentichi nel provvedimento di menzionare la famosa ruota panoramica, che con i suoi 33 metri rappresenterebbe un pericolo per gli utenti ben più grave di quello di ripararsi al suolo da pioggia e fogliame».

Nel mirino anche i ritocchi al Museo Diocesano in piazza Orsini, rivolgendo l'accusa al sindaco Mastella di mostrare scarsa appartenenza alla città.