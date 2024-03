Benevento, al «San Pio» scatta l'open day dedicato alla sclerosi multipla

L'azienda ospedaliera «San Pio» di Benevento aderisce all'iniziativa che coinvolge gli ospedali con il bollino «Rosa della Fondazione Onda», in occasione del primo giorno della settimana mondiale dedicata al cervello, organizzando l'«(H) Open day» dedicato alle donne con sclerosi multipla, in programma il 13 marzo in oltre 125 ospedali del network «Bollino Rosa». L'iniziativa mira a informare e sensibilizzare pazienti, caregiver e popolazione sulla sclerosi multipla e, in particolare, sui disturbi cognitivi correlati. Cronica, imprevedibile e spesso invalidante, la sclerosi multipla è una grave malattia cronica del sistema nervoso centrale. Colpisce i giovani tra i 20 e i 40 anni e le donne, nel pieno della loro vita. Previste visite gratuite presso gli ambulatori del padiglione «Rummo» ubicato presso il presidio ospedialiero «Rummo» della città, dalle 9 alle 14.Le consulenze neurologiche saranno effettuate con il team specialistico ,che afferisce all'Unità operativa complessa di neurologia, diretta dal dottor Marco Sparaco. Sarà possibile prenotare dal 5 marzo chiamando al numero telefonico 0824/57208 dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

«Condividiamo l'iniziativa della Fondazione Onda - spiega il direttore generale Maria Morgante - al fine di informare e sensibilizzare pazienti, caregiver e opinione pubblica in generale sulla sclerosi multipla e sui disturbi cognitivi ad essa correlati, nella consapevolezza del ruolo fondamentale svolto dai medici dell'azienda San Pio, che si occupano di questa patologia per il corretto approccio e di conseguenza per la migliore qualità di vita dei pazienti».