Benevento, benessere e rigenerazione sociale: tavoli tematici con i Forum dei Giovani

Il coordinamento Forum dei Giovani della Provincia di Benevento scende in campo sabato 9 marzo, presso la Rocca dei Rettori, con un workshop mirato a stimolare la partecipazione giovanile attraverso il coinvolgimento di giovani del territorio, forum e associazioni giovanili, con attività dedicate al dialogo strutturato concernenti 4 degli 11 youth goal europei, obiettivi che rispecchiano le opinioni e la visione dei giovani cittadini europei.

I quattrosaranno dedicati ai temi benessere e salute mentale, sostegno ai giovani della aree rurali, occupazione di qualità per tutti ed Europa verde e sostenibile. Nel corso dell'incontro i ragazzi, guidati da esperti facilitatori, analizzeranno i bisogni del proprio territorio partendo dalle tematiche di riferimento per elaborare alla fine dei policy paper. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con l'associazione Moby Dick Ets ed è finanziata dalla Regione Campania e patrocinata dalla Provincia di Benevento.

Il programma prevede, dalle 9.30 alle 10 l'accreditamento partecipanti; poi la presentazione delle attività; fino alle 13 lavori di gruppo; dopo la pausa pranzo, dalle 14.30 alle 17.30, lavori di gruppo e chiusura delle attività.