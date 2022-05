Bonus cultura ceduto in cambio di contanti: padre e figlio nei guai

Truffa sul bonus cultura. Un grossista di computer e la moglie sono accusati di aver consentito l'uso improprio dei voucher risultare sull'apposita piattaforma che la somma di 500 euro era stata utilizzata per l'acquisto, in realtà mai avvenuto, di beni e servizi rientranti tra quelli previsti. Quando il ministero della Cultura rimborsava l'importo i due trattenevano per sé circa il 30% liquidando ai titolari del bonus il resto in contanti....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati