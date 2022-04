Benevento ko con la Ternana, Caserta: «Manca la maturità, ora testa al Monza»

Mastica amaro Fabio Caserta, consapevole che il suo Benevento ha sprecato un grosso match point promozione. Il ko con la Ternana fa male anche per come è arrivato, è la prima rimonta subita in stagione dai giallorossi: «Tutte le sconfitte fanno male. Ma questa, per importanza, brucia ancora di più. Non siamo stati bravi nel gestire il vantaggio, abbiamo rischiato tanto nel primo tempo, ma abbiamo avuto delle palle gol. Siamo andati in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati