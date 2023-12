Minori a rischio, entra nel vivo «Amico fragile»

Si intitola evocativamente «Amico Fragile» il progetto di contrasto alla povertà educativa presentato questa mattina presso il Comune di Calvi. Gli interventi sono finanziati dal Pnrr, missione 5 inclusione e coesione, e saranno realizzati in una logica di rete, elemento forte del progetto che vede impegnati 5 partner, ciascuno per le proprie competenze. Il contesto territoriale in cui il progetto agisce afferisce ai 19 Comuni appartenenti all’azienda speciale consortile B02.

Una bella opportunità per il territorio, ha sottolineato il sindaco di Calvi Armando Rocco, nata dall'idea della coop sociale Faber, che ha sede proprio a Calvi dal 1999 e che è il soggetto capofila del progetto.

Una storia importante alle spalle come ha ricordato il presidente Maurizio Lepore: «Dopo 25 anni in cui ci siamo occupati prevalentemente di minori a rischio con la nostra comunità alloggio, abbiamo sentito la necessità di ampliare la nostra rete di intervento a tutte le aree di fragilità minorile. Abbiamo cercato, così, di mettere a sistema alcune fra le migliori competenze presenti sul nostro territorio».

Partire dal contatto con la natura per innescare nei ragazzi quella curiosità verso il mondo che ci circonda e in loro stessi: questa l’idea alla base di tutto il percorso. Più di 150 i minori coinvolti nelle diverse attività, alcune già iniziate nei mesi scorsi presso la sede della Fondazione Giovanni Caporaso, a Benevento. Una parte fondamentale del progetto si attuerà nella prossima estate proprio nella sede della cooperativa Faber, a Calvi, con il percorso "Naturalmente” che prevede ortoterapia, pet therapy con animali di piccola taglia come i cani ed "educazione assistita" con i cavalli.