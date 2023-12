Napoli, protocollo per il reinserimento sociale di giovani detenuti

Via libera al rinnovo del protocollo di Intesa triennale tra l’Accademia Medeaterranea, polo formativo enogastronomico presieduto da Massimiliano Quintiliani, l’Ufficio per i Servizi Sociali per i Minori (USSM) del Centro di Giustizia Minorile di Napoli diretto da Carmela Ianniello e la Sire Academy

Presso il padiglione della piscina alla Mostra d’Oltremare di Napoli con Vincenzo Borrelli, per la realizzazione di specifiche attività a favore degli ospiti dell’USMM di Napoli.

Il documento prevede la progettazione e l’attuazione di specifici percorsi educativi e formativi finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo dei giovani di età compresa tra i 14 e i 24 anni sottoposti a misure restrittive.