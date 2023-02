La disperazione dei lavoratori del gruppo Dema ieri è giunta anche a Napoli: i dipendenti degli stabilimenti di Paolisi e Somma Vesuviana hanno protestato, qualcuno incatenandosi davanti Palazzo Santa Lucia, per chiedere alle istituzioni un intervento urgente. A ricevere una delegazione di rappresentanti sindacali è stato l'assessore al lavoro Antonio Marchiello che già nei giorni scorsi aveva incontrato i lavoratori e che ha ribadito il massimo impegno della Regione Campania per risolvere «la delicata questione».

Intanto lo stato d'agitazione indetto da Fim, Fiom e Uilm non accenna a placarsi. La preoccupazione è tanta anche perché a partire da oggi la situazione potrebbe cambiare per centinaia di famiglie: in giornata, infatti, dovrebbe arrivare la pronuncia del Tribunale di Napoli sul piano industriale presentato dal gruppo Dema che prevede il ridimensionamento dei due stabilimenti campani.

Inoltre, come ha precisato Massimiliano Guglielmi della Fiom Campania «c'è un aspetto immediato da risolvere che riguarda i dipendenti dello stabilimento Cam di Paolisi perché dall'8 febbraio non ci sarà più la copertura attraverso gli ammortizzatori sociali e, ad oggi, l'azienda non ci ha fatto capire come andare avanti: se i lavoratori rischiano di restare a casa o no. Quindi la priorità in questo momento è dare sostegno al reddito dei lavoratori, successivamente capiremo in che modo procedere».

Dunque, la richiesta dei sindacati che ormai da anni stanno puntando i riflettori sulla vertenza Cam è di garantire, nell'immediato, gli ammortizzatori sociali. Nel frattempo, a mobilitarsi per i 130 operai che stanno vivendo settimane drammatiche, sono stati anche i sindaci della Valle Caudina. Lunedì pomeriggio, sindacati e operai sono stati accolti nella casa comunale dal primo cittadino di Paolisi, Umberto Maietta, che ha convocato un consiglio comunale aperto per discutere della vertenza Cam. Durante l'incontro, i dipendenti dell'azienda che opera nel settore aerospaziale hanno manifestato le loro preoccupazioni ai sindaci presenti, al consigliere regionale Mino Mortaruolo e al senatore di Fratelli d'Italia, Domenico Matera.

Come dichiarato più volte dal primo cittadino di Paolisi, in questa fase «la priorità è salvaguardare i posti di lavoro e, prima di qualsiasi scissione, garantire la cassa integrazione in deroga per chi rischia di perdere il lavoro già dalle prossime ore. Bisogna, prima di tutto e con celerità, tutelare queste famiglie». Per questo motivo Maietta sollecita tutta la classe politica locale: «È importante impegnarsi in sinergia ha dichiarato - per trovare una soluzione a questo grande problema, non è una battaglia di Paolisi ma di un intero territorio».