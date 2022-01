«Io, catturato e portato in un campo: al ritorno a casa pesavo 45 chili»

«Ho sofferto moltissimo e i giovani devono sapere cosa è avvenuto». Così Donato Spagnoletti, 100 anni, catturato dalle truppe tedesche nel 1943 e condotto in un campo di concentramento in Germania. Un ricordo rinfrescato ai presenti in occasione della cerimonia per la ricorrenza del «Giorno della Memoria», svoltasi in prefettura, nel corso della quale gli è stata consegnata la medaglia d'onore. «Quando sono tornato in Italia dopo il campo di...

