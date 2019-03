Al teatro Massimo il concerto della banda dei carabinieri

Giovedì 28 Marzo 2019, 16:23

BENEVENTO - Nell’ambito del progetto didattico e artistico del conservatorio statale di musica «Nicola Sala» di Benevento, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, domani alle 18 nei locali del cinema - teatro Massimo di Benevento, si terrà il concerto della banda musicale dei carabinieri.Alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della provincia, oltre a una folta rappresentanza dell’Arma, la banda, diretta dal maestro Massimo Martinelli e composta da ben 102 orchestrali, eseguirà un ricco repertorio di brani, seguendo temi di diverso stile ma di assoluto fascino.Si comincerà con la «Vecchia marcia d’ordinanza» del maestro Luigi Cajoli, per proseguire con composizioni classicche di Rossini, Verdi e Puccini e altri autori illustri della musica internazionale. Non mancherà, tra gli altri, un arrangiamento di un brano del compianto cantautore Pino Daniele. L’esecuzione bandistica dell’Arma si concluderà con due opere dense di significato storico e patriottico: «La fedelissima», marcia d’ordinanza dell’Arma dei carabinieri, composta nel 1929 dal maestro Cirenei, all’epoca a capo della Banda dell’Arma, e - a conclusione della serata - l’Inno d’Italia, di Mameli, musicato da Michele Novaro, famoso anche per i suoi canti popolari italiani.