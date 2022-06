Carabinieri in piazza per l'anniversario

BENEVENTO - Lunedì 6 giugno piazza Roma a Benevento ospiterà dalle 9.45 le celebrazioni per il 208° anniversario della fondazione dell’Arma dei carabinieri, nel corso della quale è prevista la partecipazione di numerose autorità provinciali. Oltre ad uno schieramento di formazione di militari, vi saranno i labari di varie rappresentanze istituzionali locali, il personale delle sezioni sannite dell’Associazione nazionale dei carabinieri in congedo, le vedove e gli orfani dei militari dell’Arma caduti in servizio. M omento centrale della manifestazione sarà la lettura del messaggio del presidente della Repubblica e dell’ordine del giorno del comandante generale, poi interverrà il comandante provinciale, colonnello Germano Passafiume ed infine verranno consegnate alcune ricompense ai militari del comando provinciale che si sono distinti in attività di servizio.

«La scelta della piazza - evidenziano gli organizzatori - è stata fortemente voluta per suggellare la tanto proficua vicinanza ed efficace continua interazione tra l’Arma e la popolazione sannita, rendendo la presenza del pubblico una forma partecipata della festa».