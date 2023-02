Un modo originale per far trascorrere ai più piccoli la festa è quello proposto dall'Oasi Wwf del lago di Campolattaro con Carnevale all'Oasi. Maschere, giochi, rottura della pignatta, corsa ad ostacoli ma anche la divertente scoperta della natura. Domenica 19 febbraio dalle 10 i visitatori dell'Oasi potranno trascorrere una giornata diversa in compagnia dei volontari del Wwf. «Vivremo insieme una giornata di grande attività per i più piccini che dovranno cimentarsi con tanti giochi - anticipa Stella Bavenni responsabile eventi dell'Oasi - andando anche alla scoperta della natura e delle sue bellezze». I bambini, una volta giunti nell'Oasi, potranno scegliere la maschera di carnevale che preferiscono tra quelle che rappresentano alcuni degli animali che vivono nell'oasi (cervo, volpe, orso, gufo, scoiattolo, coniglio, farfalla, coccinella). La maschera verrà colorata da loro stessi, ritagliata e indossata per poi divertirsi nella natura. «Accompagneremo i bambini alla scoperta dell'Oasi con una passeggiata guidata da un naturalista che toccherà un percorso sensoriale che consentirà ai bambini di conoscere direttamente le piante profumate osservandole e toccando con mano le differenze».

Il progetto intende avvicinare all'Oasi del lago di Campolattaro intere famiglie per condurle lungo il percorso sensoriale: «Si tratta di un semplice labirinto che i bambini possono percorrere a piedi, in bici o con il triciclo per scoprire anche quelle foglioline profumate che le mamme usano in cucina». Inoltre c'è la possibilità di percorrere un sentiero che alterna la pavimentazione in ciottoli, sabbia e legno per conoscere sotto i piedini (d'estate il percorso viene fatto dai più piccoli a piedi nudi) le differenze dei materiali che si trovano in natura.

L'Oasi del lago di Campolattaro, dopo la partecipazione ai Mercatini di Natale, per la prima volta si cimenta con il Carnevale: «Intendiamo organizzare più manifestazioni nel corso dell'anno, al momento pensiamo una al mese spiega la responsabile degli eventi per far conoscere la nostra Oasi che sta vivendo un importante momento di trasformazione per rendere il territorio più bello e maggiormente fruibile dai visitatori». Nel corso dell'autunno l'area è stata ripulita dai tantissimi rovi che erano cresciuti per la chiusura dovuta alla pandemia con l'eliminazione delle piante non autoctone sostituite con essenze e arbusti propri del territorio (oltre 5mila) che saranno messe a dimora questa primavera. Inoltre il percorso per i visitatori è passato da 800 metri a 2 chilometri arrivando fino alla diga con una vasta area dedicata al picnic dotata di acqua e di energia elettrica. Sono in corso di completamento un'area con piante che attirano le farfalle e un laghetto dove troveranno l'habitat naturale, rane, rospi e tante specie animali che vivono intorno ai corsi d'acqua. Un particolare interesse suscita anche la diga che in questo momento ha una grandissima ricchezza d'acqua e, grazie alla collaborazione e disponibilità dei tecnici che sorvegliano l'invaso, viene spiegata ai più piccoli l'importanza di questa opera ed il suo funzionamento.



Per accedere all'area protetta come del resto in tutte le Oasi gestite dal Wwf in Italia, occorre un biglietto di ingresso che nel caso di Campolattaro è stato fissato in 3 euro (per i bambini fino a 10 anni e i soci Wwf ingresso gratuito) per la sola passeggiata nel territorio gestito dal Wwf. Inoltre in occasione di singole manifestazioni, come il caso del Carnevale all'Oasi, viene proposto un biglietto cumulativo per quanti intendono pranzare (un pasto rustico a base di prodotti del territorio) alla quota di 13 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini. La partecipazione, facoltativa, ai laboratori didattici è fissata in 5 euro a bambino. Consigliata la prenotazione (entro venerdì 17 febbraio) al numero 347 6269051. Il prossimo appuntamento è fissato per il 5 marzo: si tratterà di un incontro-convegno, in occasione della Festa della donna, sul tema Donna ambiente e società con l'intervento di relatrici che affronteranno in particolare gli aspetti sociali dell'essere donna oggi con le esperienze vissute in diversi Paesi del mondo.