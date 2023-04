Franco Albano rieletto presidente del consorzio di bonifica Sannio Alfano

È Franco Della Rocca, il nuovo presidente del consorzio di bonifica Sannio Alifano. E’ stato l’intero consiglio a sceglierlo nella serata di ieri, 31 marzo 2023, durante la seduta tenutasi nella sede di Piedimonte Matese.

«Un uomo CIA alla guida del consorzio - commenta soddisfatto Raffaele Amore, Presidente della CIA Campania - Della Rocca. Abbiamo sostenuto fortemente il nostro candidato conoscendo la sua capacità di unire. Della Rocca inoltre condivide visioni di sviluppo per il territorio e instaura relazioni efficaci - ha aggiunto Amore - Nell'ambito delle politiche per la difesa e lo sviluppo dell’ambiente e del territorio, abbiamo ritenuto che la disponibilità all'impegno messa in campo da Della Rocca meriti appoggio e condivisione in un’ottica di lungo periodo ed in continuo e proficuo rapporto con le Istituzioni», ha concluso il presidente di CIA Campania, Raffaele Amore.

Durante le elezioni per il rinnovo del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica Sannio Alifano, svoltesi domenica 29 gennaio 2023, Cia e Confagricoltura avevano appoggiato le liste della compagine «Sviluppo e Progresso per il Sannio Alifano”. Il Consorzio, che ha sede a Piedimonte Matese ed è preposto alla tutela e alla valorizzazione del territorio rurale, gestisce un comprensorio di bonifica di circa 195mila ettari, distribuiti sulle province di Caserta, con 42 Comuni, Benevento, 37, e Avellino, 3. Legalità e Trasparenza al Servizio della Comunità è stato lo slogan elettorale di Sviluppo e progresso per il Sannio Alifano