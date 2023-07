Soprintenza e Unisannio si confrontano su Ciro

La Soprintendenza e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi del Sannio hanno organizzato un momento di riflessione e confronto su “Ciro” martedì 11 luglio 2023, ore 12.00, presso il Centro Operativo della Soprintendenza.

Scipionyx samniticus è un dinosauro teropode vissuto 113 milioni di anni fa nell’area dell’attuale comune di Pietraroja in provincia di Benevento. Rinvenuto nel 1980, solo nel 1993 ne è stata riconosciuta tutta la sua importanza scientifica. Dopo approfonditi studi, nel 1998, il primo dinosauro scoperto in Italia, conservatosi in modo eccezionale, è stato al centro di un fondamentale studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature. Oggetto di interesse non solo da parte di tutta la comunità scientifica internazionale, ma anche di appassionati di paleontologia e di giovani studenti, il fossile è custodito presso la sede beneventana della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, che ne garantisce la tutela e ne favorisce in ogni modo lo studio e la conoscenza.



A tal proposito, a 25 anni dalla pubblicazione su Nature, la Soprintendenza, dopo accurate valutazioni dello stato di conservazione del reperto, ha autorizzato nuove analisi sul fossile, promosse dall’Field Museum di Chicago, dal Museo di Storia naturale di Milano, dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi del Sannio ed effettuate presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia presso l’Osservatorio Vesuviano di Napoli. Da marzo a giugno la Soprintendenza ha, inoltre, autorizzato il prestito temporaneo di Ciro al Museo nazionale della natura e delle scienze di Tokyo nell’ambito della mostra Dino Expo 2023.

L’esposizione di Ciro, uscito per la prima volta dal territorio nazionale, ha avuto una straordinaria eco mediatica in Giappone e ha rappresentato un’opportunità unica per rendere noto il fossile non solo agli scienziati, ma anche a tutti gli appassionati di dinosauri nel mondo. La procedura di prestito ha rappresentato, inoltre, per la Soprintendenza l’occasione per un accurato aggiornamento sullo stato di conservazione del reperto.

I protagonisti di questo anno, in cui Ciro è stato oggetto di un rinnovato interesse tra ricerca e valorizzazione, ci racconteranno martedì 11 luglio le loro ricerche e le loro esperienze. Durante l’incontro avverrà, inoltre, la premiazione di Scipionyx samniticus, vincitore del concorso “Fossili Regionali” della Società Paleontologica. L’iniziativa della Società Paleontologica Italiana e del PaiP si è svolta da Giugno 2022 a Aprile 2023 e chiunque ha potuto esprimere una preferenza per un candidato per ogni regione attraverso un form di votazione online disponibile sul sito della Società Paleontologica Italiana e sulla sua pagina Facebook. I fossili vincitori del concorso sono stati annunciati durante la XXIII Edizione delle Giornate di Paleontologia, Paleodays 2023 e ad ogni comitato regionale è stata consegnata una targhetta da apporre a fianco di ciascuno dei 20 vincitori nel luogo di ostensione.