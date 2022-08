«Città spettacolo», Benevento si fa bella e riscopre il teatro

È conto alla rovescia per «Benevento Città Spettacolo». A tre giorni dall'inizio del festival beneventano cresce l'attesa in città. Nelle piazze al via l'allestimento dei palchi che accoglieranno gli spettacoli uniti dal filo conduttore «Realtà rappresentate», tema scelto dal direttore artistico Renato Giordano per la 43esima edizione della kermesse. Tutto procede nel verso giusto, assicura lo staff, mentre si sottolinea il ritorno, tra le location, di piazzetta Vari, spazio amato dai giovani e al quale si è dovuto rinunciare negli anni scorsi a causa della pandemia.



L'edizione 2022 segnerà sul piano logistico il ritorno alla normalità senza le regole imposte dal Covid con una maggiore facilità nell'ingresso e nel deflusso degli spettatori dalle piazze che ospitano gli spettacoli e senza dover rispettare le sedute alterne. Si torna ai vecchi tempi, insomma, dando la massima attenzione ai luoghi scenografici che accolgono gli spettacoli. Ed in vista dell'inizio di «Città Spettacolo» anche il centro storico torna a farsi bello. Saranno sostituiti i cestini gettarifiuti rovesciati dai balordi della notte (l'assicurazione è dell'assessore Rosa), ci sarà una cura particolare per la pulizia di Corso Garibaldi e delle piazze interessate agli appuntamenti. E come sempre è stato rivolto agli esercenti l'invito a tenere le serrande alzate oltre l'orario tradizionale allestendo vetrine invitanti. Infine per i ristoratori l'invito a realizzare un menù in tema con «Città Spettacolo» a base di prodotti del territorio in modo da sfruttare la presenza di visitatori e del cast degli spettacoli per promuovere le eccellenze beneventane. Sarà, naturalmente, intensificata la presenza delle forze dell'ordine per consentire la massima sicurezza per quanti assisteranno agli spettacoli. Potenziata la presenza di addetti agli ingressi che sapranno rispondere ad ogni esigenza del pubblico.



Inutile dire che c'è anche molta attesa per verificare se l'appeal di «Città Spettacolo» sia dello stesso livello del «Festival del cinema e della televisione» chiusosi a luglio, con la scia di Bct Music Festival, con un successo che ha superato ogni aspettativa. Le due manifestazioni cittadine, di contenuti e formule diverse, sembrano fare a gara per riempire l'estate beneventana con serate ricche di attrattive. «Città Spettacolo» nella settima edizione diretta da Renato Giordano riserva nel cartellone di eventi uno spazio maggiore al teatro. È forse la risposta a quanti avevano invocato il ritorno del festival beneventano ad una rassegna connotata soprattutto dal teatro? Le rappresentazioni torneranno anche al Teatro Romano fornendo un eccellente biglietto da visita della città. Per lo spettacolo «La vacanza» (25 agosto cortile della Rocca dei Rettori ore 21) scritto da Giovanni Anversa, vice direttore di Rai3 e presidente dell'associazione teatrale tra i comuni del Lazio, con interpreti Pino Strabioli, Orsetta De Rossi e Sabrina Knaflitz, la curiosità è alle stelle perché si parla della possibile presenza nel pubblico di Alessandro Gassman, marito della Knaflitz che potrebbe giungere all'ultimo minuto a Benevento per «sostenere» la moglie. Molta attesa anche per Peppe Fonzo, attore doc beneventano, con il nuovo lavoro «Sotto la finestra delle donne amate» (30 agosto cortile della Rocca dei Rettori alle 20.30) che torna a recitare a Benevento.

Anche in questa edizione non mancherà la sezione «Piazze d'autore» con la presentazione di libri. Tra gli autori particolarmente atteso Mario Desiati vincitore del Premio Strega 2022 con il suo «Spatriati» e Veronica Pivetti con «Tequila bang bang. Un giallo messicano» e per il beneventano Luca De Lipsis che presenta il suo ultimo lavoro «Anche gli angeli sorridono».



I grandi concerti, poi, sono già tutti sold out. La scelta di farli svolgere in piazza Risorgimento, con l'unica esclusione di Iva Zanicchi (piazza Roma) e Riccardo Fogli (Teatro Romano), è dovuta a motivi di sicurezza e per favorire la partecipazione di un numero maggiore di spettatori. Posti a sedere e vie di fuga studiate a tavolino per evitare ogni forma di pericolo o incidente. Quest'anno la mappa di «Città Spettacolo» abbraccia anche la parte di corso Garibaldi sotto piazza Roma grazie allo spazio per i più piccoli «Green Pulcinella» con Giorgio Ferraiolo in due spettacoli di burattini e musica ( 31 agosto piazza Papiniano inizio alle 19). Anche il patrimonio culturale cittadino avrà il suo spazio grazie al «Trenino dell'Arte» che dopo anni di stop ritornerà per trasportare lungo la principale arteria i passeggeri «a spasso nella storia». Il trenino sarà attivo dal 27 al 31 agosto grazie alla collaborazione di Sannio Europa e avrà come fermate obbligatorie i principali monumenti cittadini a partire da Santa Sofia.