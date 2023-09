Un'ampia offerta di posti auto nel piazzale, un nuovo parcheggio interrato, segnalatori automatici per la disponibilità residua, piste ciclabili per l'ingresso in bici o monopattini, colonnine elettriche di ricarica. Sono i punti di forza del piano parcheggi stilato dall'Agenzia del Demanio per la ex caserma «Pepicelli», storica sede della Scuola allievi carabinieri e futura Cittadella degli uffici.

Le problematiche inerenti il traffico, e in particolare la disponibilità di soste nella zona alta, costituiscono da tempo argomento di contrapposizione tra i favorevoli alla realizzazione del «Federal building» in viale degli Atlantici, amministrazione comunale in primis, e i detrattori, ovvero opposizione consiliare e parte della società civile, dell'opzione che rischierebbe di congestionare ulteriormente un'area già fortemente urbanizzata. Un dissidio che può considerarsi risolto, stando alle rassicurazioni della struttura guidata in Campania dal direttore Mario Parlagreco e dal vicedirettore Luca Damagini, che hanno seguito personalmente il dossier ultimato nei giorni scorsi.

«Il nuovo piano parcheggi della "Pepicelli" - spiegano i dirigenti del Demanio - conta complessivamente 412 posti auto. Nel dettaglio, ci saranno 120 posti in autorimessa interrata realizzata al livello meno 1 della ex piazza d'armi (piazzale giuramento allievi carabinieri, ndr), e quasi 300 al livello zero del piazzale. Di questi, 20 saranno dotati di colonnina per la ricarica dei mezzi ad alimentazione elettrica, 28 verranno riservati a ciclomotori, 19 a persone con disabilità.

Per agevolare l'accessibilità sono stati programmati sistemi innovativi. Ci sarà un varco veicolare su viale degli Atlantici con sbarra in entrata mediante barriera automatica, per un tempo di apertura di 2 - 3 secondi. Un lettore con tecnologia Rfid (identificazione attraverso codice, ndr) consentirà di riconoscere automaticamente le targhe di tutto il personale dipendente. Per i lavoratori in servizio nella struttura è stato inoltre previsto un sistema di riconoscimento facciale mediante rilevatore presenze e controlli degli accessi con web server attraverso l'ingesso pedonale». Accessibilità che si annuncia snella anche per quanti ogni giorno raggiungeranno il complesso direzionale di viale degli Atlantici per il disbrigo di pratiche o altri adempimenti: «Per quanto riguarda i cittadini che fruiranno dei servizi del Federal building - anticipano ancora dal Demanio - gli utenti in possesso di prenotazione potranno entrare tramite QR code, mentre i non prenotati accederanno tramite registrazione con carta d'identità. I posti auto disponibili saranno evidenziati attraverso segnalazione automatica e sistema di indicazione dei percorsi. Bici e monopattini avranno una corsia ciclabile dedicata per l'accesso ai parcheggi». Attenzione posta anche al tema della sostenibilità ambientale: «Nella realizzazione del piano parcheggi, così come nel resto del cantiere per la Cittadella - sottolineano i referenti regionali dell'Agenzia - saranno utilizzate materie prime rinnovabili e riciclate, e saranno adottati protocolli per il risparmio idrico e l'uso sostenibile delle acque, un sistema certificato dei rifiuti non pericolosi, la produzione di energia green mediante l'installazione di moduli fotovoltaici».

Aggiornamento dal Demanio anche per quanto riguarda i tempi di completamento della Cittadella: «I lavori del lotto 3 (primo lotto, ndr) richiedono una variante progettuale che sta per essere ultimata. Allo stato è possibile stimare la consegna nella primavera del 2024. Per i lotti 1 e 2 (secondo lotto, ndr) sono in fase di progettazione esecutiva che terminerà a ottobre. I lavori partiranno in dicembre». La Cittadella degli uffici ospiterà in prima battuta il nuovo Comando provinciale della Guardia di Finanza. Entro il 2026 vi si insedieranno anche l'Agenzia delle Entrate, la Commissione tributaria, l'Agenzia delle Dogane, l'Archivio di Stato, la Direzione territoriale del lavoro, gli uffici del giudice di pace e del giudice del lavoro, la polizia giudiziaria, l'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti.