Teatro comunale a Benevento, dal nodo impianto termico al rebus della gestione

Il teatro Comunale è tornato all'attenzione generale questa volta non per la programmazione di eventi e spettacoli ma per il maxi impianto termico sul tetto della struttura che si trova in piena zona Unesco. Se l'eliminazione dello «sconcio», di cui martedì hanno discusso Soprintendenza e Provveditorato, risolverà un problema dal punto di vista estetico (entro dieci giorni la rimozione in attesa di una decisione sulla location definitiva),...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati