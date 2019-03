Venerdì 1 Marzo 2019, 23:05 - Ultimo aggiornamento: 2 Marzo, 07:08

Un docente che aveva molestato sessualmente tre studentesse e che all’epoca dei fatti insegnava cucina presso l’Istituto Alberghiero «Le Streghe» in via Santa Colomba è stato condannato a un pena di due anni, con il beneficio della sospensione e il risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. Si tratta di un 64enne di San Giorgio del Sannio. Prima del verdetto del collegio, presidente Pezza, il pubblico ministero Marcella Pizzillo aveva chiesto una condanna a cinque anni e mezzo con l’attenuante che l’imputato aveva erogato una somma di denaro di tremila euro a ciascuna delle tre parti civili rappresentate dagli avvocati Massimiliano Cornacchione, Francesco De Cicco e Tiziana Barletta che hanno chiesto la condanna. Il difensore Andrea De Longis, invece, ha chiesto l’assoluzione del docente che del resto ha sempre negato le molestie.