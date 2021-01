«Mi sento responsabile, costruttrice, ditelo come volete, e darò il mio voto a governo europeista del presidente Conte». Così la senatrice Sandra Lonardo, ora al Misto ed ex Forza Italia, ha annunciato in Aula che voterà la fiducia al governo.

Dopo aver ricordato alcuni passaggi politici avviati negli ultimi anni da Matteo Salvini e da Matteo Renzi, Lonardo ha sottolineato: «Oggi questo Paese richiede, da chi lo ama, non crisi di governo, ma slanci generosi e governabilità». Poi un attacco alla presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni per le critiche espresse ieri alla Camera sui presunti accordi con i responsabili e l'ironia sulla «Mastella airlines», in riferimento al marito di Lonardo, Clemente Mastella: «Forse con ipocrisia, la Meloni si è dimenticata che usò il confortevole aereo Scilipoti per conservare il suo posticino da ministro nel governo Berlusconi. È un'incredibile dimenticanza per una donna senza macchia», e ha concluso: «Anzi, saremmo curiosi di sapere come ci si sta sulla Scilipoti airlines. Che doppiezza e come direbbe Totò, ma ci faccia il piacere!».

