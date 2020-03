Oltre alle misure adottate per contrastare e debellare la diffusione del Covid-19, nei prossimi giorni ad aggravare la situazione potrebbe essere l'arrivo di una marcata irruzione, come dicono gli esperti, di freddo artico, con nevicate, a partire già da domani sera, su tutto il territorio, e, che si accentuerebbero, nella giornata di mercoledi. Tutti i comuni del Sannio, e in particolare del Fortore, hanno dovuto riattivare i rispettivi piani neve, adottati dallo scorso autunno. «Ormai si tratta di una situazione di grave emergenza - dice il sindaco di Buonalbergo Micheantonio Panarese - la neve potrebbe fare da deterrente a non uscire di casa come previsto dalle prescrizioni anche perché nei giorni scorsi l'anticipo della primavera mal si addiceva all'obbligo di restare nelle proprie abitazioni. Dall'altra parte potremmo trovare delle difficoltà nel garantire strade sgombre da neve per agevolare spostamenti necessari quali i rifornimenti o emergenze particolari».



E la situazione descritta dal primo cittadino di Buonalbergo la si potrebbe ritenere comune a tutti i centri del Fortore, Miscano e Tammaro. All'unisono i sindaci confidano nei rispettivi piani neve che restano attivi sin da ottobre, come spiega il sindaco di Circello Gianclaudio Golia, sottolineando che il suo piano prevede l'ausilio di mezzi comunali e supporto di ditte al soldo del Comune con monitoraggio continuo delle zone più a rischio isolamento. «Ma francamente - dice - in questo momento la neve potrebbe rivelarsi la nostra ultima preoccupazione, considerato l'aggravarsi della situazione contagio nelle aree vicine come ad esempio Riccia. Nonostante ciò sapremo fronteggiare anche l'emergenza meteo, che, tra l'altro, dovrebbe durare solo pochi giorni, ed è l'auspicio anche per l'emergenza più grave affinché finisca presto. Intanto mi appello al senso di responsabilità dei cittadini a restare in casa».



Gli esperti meteo sostengono che se le previsioni per i prossimi giorni troveranno conferma su tutta la penisola, quindi anche nel Sannio, a partire da domani e fino a venerdì si estenderà un intenso nucleo freddo con raffiche di vento gelido. Questo provocherà un forte calo delle temperature con incursioni termiche e nevicate anche a bassa quota.



I carabinieri della Compagnia e stazione di San Bartolomeo in Galdo, già in stato di allerta, sono pronti a tenere sotto controllo i punti critici quali Casone Cocca, Montagna di Montefalcone, San Giovanni, Decorata e Poggio Marano, confine pugliese. Il settore agricolo resta quello più fragile dal momento che nei giorni scorsi era in atto una prima fioritura, e con questo freddo si prevedono ingenti danni.