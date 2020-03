A riferirlo è un portavoce di Avio facendo riferimento al punto H dell'articolo 1 del Dpcm emanato ieri sulle «Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale». «La nostra azienda non va confusa con Avio Aero di Ge» chiarisce il portavoce.



«Nessuno sciopero è in atto nei nostri stabilimenti di Colleferro e di Airola, in provincia di Benevento, ed il nostro personale è al lavoro con tutte le precauzioni sanitarie e nel pieno e totale rispetto della loro salute».

«Nei nostri stabilimenti stanno continuando le operazioni di sanificazione degli ambienti e l'ampliamento delle misure di massima sicurezza a tutela di tutti i lavoratori» sottolinea il portavoce facendo riferimento al punto H dell'articolo 1 del Dpcm emanato ieri sulle «Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale». «Per questa emergenza, abbiamo inoltre attivato una copertura assicurativa Covid-19 per tutti i nostri dipendenti» aggiungono da Avio, l'azienda italiana che produce i lanciatori europei Vega e che in Italia ha stabilimenti a Colleferro nel Lazio e ad Airola, in provincia di Benevento.