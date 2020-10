Telese, nove positivi nella clinica Maugeri: stop ai ricoveri e alle dimissioni

Nove casi di positività al Covid sono stati riscontrati tra medici, infermieri e pazienti della clinica Maugeri, a Telese Terme (Benevento). «La direzione sanitaria dell'Irccs Maugeri ha rapidamente messo in atto tutte le attività di vigilanza anti-Covid previste dai protocolli, provvedendo a individuare i contatti diretti e a somministrare tamponi rapidi a tutti», si legge in una nota. In via prudenziale sono stati sospesi ricoveri e dimissioni in attesa del completamento dei controlli.

