Covid, è allarme contagi: ordinanza di Mastella «Chiuse tutte le scuole»

Anticipata la chiusura delle scuole a Benevento. Lo ha stabilito il sindaco Mastella con l'ordinanza di ieri. Era nell'aria ma, ieri, è arrivata la conferma ufficiale della sospensione delle lezioni in tutte le scuole del capoluogo per le giornate di lunedì e martedì, a causa dell'aumento dei contagi nel Sannio e in città. «Nell'ultima settimana spiega il sindaco c'è stato un aumento di circa il 14% dei contagi, rispetto alla settimana...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati