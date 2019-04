Domenica 7 Aprile 2019, 15:17

«Dobbiamo fare i complimenti al Sannio per questa investitura e noi tutti, come campani, ne dobbiamo essere fieri ed orgogliosi. Per questo tranquillizzo i sindaci e le istituzioni del Sannio annunciando loro che a breve arriverà il decreto della Regione con i relativi finanziamenti affinché questa esperienza ottenga il successo che merita». Lo ha detto il presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, presenziando alla giornata inaugurale del Vinitaly di Verona in occasione della presentazione del programma di “Sannio Falanghina-Città Europea del Vino 2019” e dopo aver visitato lo stand campano al cui interno sono presenti 38 produttori sanniti, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Benevento e della sua azienda speciale Valisannio. A guidare la delegazione dei produttori del Sannio a Verona è il vice presidente dell'Ente camerale Aurelio Grasso insieme col presidente dell'Azienda speciale Valisannio Michele Pastore.