Rifornivano di droga la movida telesina e per questo tre persone, un 50enne di Melizzano e una coppia di Telese, sono state arrestate dagli uomini del commissariato di polizia di Telese Terme, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Benevento su richiesta della Procura della Repubblica che ha coordinato le indagini.

«L'attività di illecita cessione di sostanza stupefacente - dice il procuratore Aldo Policastro - si svolgeva, durante i mesi estivi del 2019, nel territorio della Valle Telesina; in particolare, i tre provvedevano a rifornire giovani assuntori di Castelvenere, San Salvatore Telesino, Melizzano, Faicchio e anche dei limitrofi paesi casertani. Gli indagati e i loro assuntori, attraverso un linguaggio criptico si accordavano preventivamente sul costo, la quantità e il luogo d'incontro per la successiva cessione che avveniva successivamente a bordo delle proprie autovetture».

