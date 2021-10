Elezioni a Bonea, Roviezzo, riconferma e festa in paese

È Giampietro Roviezzo il sindaco di Bonea. Una riconferma frutto di un risultato che ha fatto registrare un netto distanziamento tra le due compagini in campo con ben 308 voti di differenza. Una sorta di plebiscito per gli amministratori uscenti che dopo i risultati hanno sfilato con caroselli di auto per il paese mentre venivano fatti esplodere i fuochi di artificio. Un risultato auspicatoda Roviezzo, che era nell’aria ma «scaramanticamente - dice il neo sindaco - non abbiamo mai azzardato previsioni o altro. È stato un plebiscito. È la prima volta che a Bonea si verifica un simile risultato con una differenza enorme di voti».