Un altro mezzo è stato avvolto dalle fiamme, l'ennesimo in provincia. È accaduto a Moiano, dove la furia del fuoco ha distrutto un furgone: un Iveco Daily lasciato in sosta lungo la strada, nei pressi di piazza San Pietro. L'incendio è divampato nella tardissima serata di lunedì e ha danneggiato anche un veicolo parcheggiato nelle vicinanze, una Fiat Punto. Saranno le forze dell'ordine, attraverso l'attività investigativa, a stabilire le cause che hanno provocato il rogo che ha travolto il furgone di G.C., un imprenditore del posto.

Stando alle prime ricostruzioni, ad accorgersi delle fiamme è stato proprio il proprietario del mezzo - un 55enne titolare di un'impresa edile di Moiano - che poco prima della mezzanotte ha allertato i soccorsi. Una volta scattato l'allarme, sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea e i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Montesarchio. I caschi rossi hanno impiegato circa due ore per domare le fiamme e spegnere l'incendio che ha totalmente distrutto il furgone utilizzato dalla ditta di costruzioni, una delle imprese più note del piccolo centro caudino.

Una volta concluse le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno effettuato un primo sopralluogo necessario per tentare di ricostruire le cause e la dinamica del rogo. Inoltre, sul posto sono giunti i carabinieri della vicina stazione di Airola che hanno eseguito i rilievi per acquisire tutti gli elementi utili alle indagini che dovranno accertare la natura del rogo. Durante la notte i militari hanno ascoltato il proprietario del mezzo. L'uomo avrebbe dichiarato di non avere alcun sospetto su un'eventuale matrice dolosa, che in questi casi, come dimostrano i precedenti nel Sannio, comunque resta sempre l'ipotesi privilegiata. D'altronde, come sempre in questi casi, nessuna pista è stata esclusa dalle forze dell'ordine che faranno luce su quanto accaduto probabilmente anche con l'ausilio delle immagini registrate dalle telecamere presenti in zona sebbene nei pressi di piazza San Pietro non ci sarebbero impianti di videosorveglianza. I carabinieri, però, potrebbero servirsi dei filmati ripresi dagli occhi elettronici situati nelle strade vicine al luogo dell'incendio.

Il furgone andato a fuoco a Moiano è l'ennesimo mezzo distrutto dalle fiamme. Si aggiunge a una lunga lista di veicoli che negli ultimi mesi, in diverse zone della provincia sannita, sono stati divorati dalla fiamme. Un fenomeno che ha interessato numerose vetture e aree del beneventano. Il mese scorso è stato registrato un episodio simile a quello di lunedì sera: a Tocco Caudio un rogo ha parzialmente distrutto la Bmw di un 52enne titolare di un'azienda di impianti elettrici con sede nella vicina Montesarchio. Anche su questo caso sono in corso le indagini dei carabinieri per chiarire la dinamica.

