Evasione fiscale da 69 milioni, sigilli all'hotel Traiano: ventisei indagati

L'albergo «Traiano» e altri beni sequestrati per un importo di 11 milioni di euro, ventisei indagati, interdizione per dodici mesi dall'esercizio dell'attività professionale e d'impresa per otto persone. Questo il bilancio di un blitz scattato ieri mattina da parte della Guardia di Finanza dopo le indagini coordinate dalla Procura e in attuazione di due ordinanze del gip Gelsomina Palmieri. Ecco i ventisei indagati: Giuseppe Ciccopiedi, 69...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati