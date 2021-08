Rogo in un terreno e poi la lite con il vicino: arrestato

BENEVENTO - Anziano finisce ai domiciliari per aver appiccato un incendio in un terreno alla periferia di Benevento, in contrada Acquafredda. Protagonista dell'episodio un 92enne del capoluogo che avrebbe minacciato il suo vicino di casa, dopo che quest'ultimo aveva dato l'allarme chiamando vigili del fuoco e polizia quando le fiamme si sono avvicinate alla sua proprietà. Il rogo e la lite sono avvenuti nel tardo pomeriggio di oggi. Sul posto i pompieri del comando provinciale di Benevenento che hanno domato le fiamme, mentre gli agenti hanno fermato l'anziano, dopo aver ricostruito l'accaduto. Il 92enne, dal canto suo, ha negato di essere stato lui ad appiccare l'incendio.