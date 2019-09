Sabato 28 Settembre 2019, 13:30

Avevano rubato attrezzature in un'azienda agricola di Limatola per il valore di 8mila euro. Tre uomini, due sanniti e un romeno, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. Verso le due di questa notte, i carabinieri della stazione di Dugenta erano stati allertati della presenza di un'auto sospetta in paese. Da successivi controlli avevano scoperto il furto presso l'azienda agricola e intercettato la macchina dei ladri: una Ford Focus con rimorchio. I malviventi avevano portato via una fresatrice agricola, due grosse anfore e una serie di attrezzi. I tre arrestati sono stati portati nel carcere di contrada Capodimonte a Benevento.