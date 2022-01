Ghiaccio in centro per l’irrigazione, disagi al traffico

BENEVENTO - Paura e disagi stamattina in varie zone della città sia per i pedoni che per gli automobilisti a causa del grande freddo e delle temperature bassissime, al di sotto dello zero, che hanno fatto ghiacciare diversi tratti di strada e marciapiedi. In particolare, all’incrocio tra via Perasso e piazza Castello, in direzione viale Atlantici si è formata una enorme lastra di ghiaccio a causa dell’acqua spruzzata dagli innaffiatoi automatici sistemati nei giardini adiacenti e che entra in funzione tutte le mattine. Sul posto è intervenuta la polizia municipale che oltre a far rallentare la circolazione, considerato che diverse auto slittavano ed erano a rischio incidente, ha immediatamente richiesto l’intervento di una speciale squadra dell’Asia che ha provveduto a spargere il sale nell’ampio tratto. Inevitabile qualche disagio ma, nel giro di poco, si è tornati alla normalità con la strada che a quell’ora è trafficatissima e alcuni tratti del passaggio pedonale nuovamente percorribili (numerosi gli studenti, soprattutto i pendolari).