Lavori alla rete idrica, ecco dove mancherà l'acqua a Benevento

BENEVENTO - Niente acqua a Benevento in via Annunziata e zone limitrofe mercoledì 26 gennaio dalle 9 alle 13. E' la Gesesa a informare del, disservizio che è legato alla necessità di effettuare dei lavori di riparazione alla rete idrica nella zona di piazza IV Novembre. La Gesesa ricorda che per segnalare emergenze e guasti è sempre attivo il numero verde gratuito da cellulare e rete fissa 800511717 e che è possibile segnalare disservizi anche attraverso l’App My Gesesa.