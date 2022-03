Niente acqua per lavori di Gesesa: ecco le strade interessate

BENEVENTO - Domani sera mancherà l'acqua in alcuen zone di Benevento a causa di lavori urgenti di manutenzione straordinaria sulla rete idrica da parte di Gesesa. I tecnici saranno impegnati in via Leonardo Bianchi a Benevento, motivo per cui sarà sospesa l'erogazione idrica dalle 22 a mezzanotte di martedì 22 marzo nelle seguenti zone: viale Principe di Napoli, piazza Leonida Bissolati, via Mariano Russo, via Clino Ricci, via Leonardo Bianchi, via Primo Maggio, via Padre de Giovanni, via Lungocalore Manfredi di Svevia, via Francesco Paga, via XXV Luglio e via Valfortore. Gesesa ricorda che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800511717.