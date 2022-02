Guerra in Ucraina, comune sannita pronto ad accogliere i profughi

Il piccolo comune di Puglianello, in provincia di Benevento, è disponibile ad accogliere profughi ucraini. Lo annuncia il sindaco, Francesco Maria Rubano. Puglianello ha circa 1300 abitanti e dista 35 chilometri da Benevento. «I media italiani - dice il sindaco - riportano in queste ore la notizia che, al dramma della guerra, si aggiunge quello dei profughi ucraini scappati dal Paese. Il Comune di Puglianello apre le porte e si mette a disposizione per accogliere i profughi, in termini di ospitalità ed aiuto. Vogliamo esprimere vicinanza concreta alle popolazioni che oggi più che mai soffrono. Pensiamo ai bambini e agli anziani in particolare. È un momento davvero drammatico. Noi, nel nostro piccolo, ci siamo».

