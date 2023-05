Assaltano tabaccheria: messi in fuga da antifurto "nebbiogeno"

I ladri hanno assaltato durante la notte un bar tabacchi presso un distributore di carburante della Ewa sulla statale 88 in territorio di Torrecuso (in provincia di Benevento), ma sono stati messi in fuga da un sistema di allarme che il titolare dopo aver subito altri furti aveva installato.

Infatti i malviventi dopo aver forato una parete ed essere penetrati all'interno sono stari sorpresi da un antifurto nebbiogeno. Si tratta di un dispositivo in grado di generare in pochissimi secondi un vero e proprio muro di fittissima nebbia, che impedisce al ladro di vedere e quindi di rubare. I malviventi si si sono allontanati portando via solo dei gratti e vinci.