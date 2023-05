Accordo Comune-Provincia: biglietto unico per i musei

Vertice operativo a Palazzo Mosti tra l'amministrazione comunale di Benevento, quella provinciale e il management di Sannio Europa incentrato su iniziative e strumenti comuni finalizzati a valorizzare il patrimonio culturale e museale della città di Benevento. Tra le proposte operative approvate dal tavolo l'istituzione di un biglietto unico per i poli museali cittadini e un potenziamento della cartellonistica promozionale da allocare nei punti d'accesso alla città in previsione della proclamazione dei finalisti del Premio Strega, in programma il 7 giugno al Teatro Romano.

«Abbiamo studiato una serie di progetti concreti per incrementare l'appeal turistico della città. Ho insistito molto - ha spiegato il sindaco Mastella - anche sulla necessità di diffondere lo straordinario patrimonio egizio di Benevento, lanciando un piano perché sia acquisito lo status di Museo Egizio e sia poi promossa in tutte le sedi la pregevolezza dei reperti anche attraverso forme di collaborazione con Torino e con egittologi di fama internazionale. Sono soddisfatto che ci sia stata piena condivisione sul punto da parte del presidente della Provincia Nino Lombardi. Con il presidente Lombardi abbiamo concordato sulla necessità di definire, dal punto di vista tecnico-amministrativo, l'intesa sul monumento di Mimmo Paladino davanti alla Stazione centrale. A breve auspichiamo di poter sottoscrivere il protocollo d'intesa inter-istituzionale».