Giunto alla sua trentaduesima edizione, il calendario fotografico con le «Immagini del Sannio rurale», che descrive in maniera poetica la realtà di una provincia ancora fortemente legata al settore primario, sarà in mostra nella biblioteca provinciale di Benevento dal 19 al 25 novembre. Intanto nella sede Coldiretti di Benevento di via Vetrone sono state presentate le 12 fotografie selezionate per comporre il calendario 2023. È stato necessario sceglierle tra circa 70 proposte, provenienti da oltre 30 partecipanti. «Quest'anno, tra i partecipanti, ci sono stati 4 autori che potevano realizzare il calendario da sé, inviandoci 12 fotografie, per tutto l'anno, avendo compreso appieno il nostro obiettivo e io li ringrazio per questo» ha commentato soddisfatto Cosimo Petretti, presidente del Circolo fotografico sannita, che promuove l'iniziativa. Questi i titoli delle 12 foto scelte: «Neve al castello», Morcone, di Guido Ansaldi per il mese di gennaio, «Paesaggio sannita», Morcone, di Vincenzo Lago per febbraio, marzo è rappresentato dai «Cavalli in libertà» di Domenico Orfitelli fotografati a Cerreto Sannita, per aprile è stata scelta la foro di Nicola Falocco rappresentante un laboratorio artigianale, scattata a Buonalbergo. Maggio è rappresentato dagli «Alberi in fiore» di Sant'Agata dei Goti, foto di Domenico Piccoli, mentre il soggetto del mese di giugno è l'aratura di Pierpaolo Masotta.

Si prosegue con i «Vigneti» di Guardia Sanframondi per il mese di luglio, immortalati da Fabio Del Ghianda, mentre agosto è rappresentata dalla foto di Domenica Morzillo «Antiche tradizioni» ambientata ad Airola. Quest'ultima vince anche la targa offerta dall'ex parlamentare Erminia Mazzoni come Miglior fotografa donna, un'onoreficenza voluta da Mazzone fin dalla prima edizione del concorso fotografico, come ha illustrato Petretti. Inoltre, la migliore fotografa donna vince anche un gioiello offerto dalla gioielleria «Diadema» di Morcone. Ai mesi di settembre, ottobre e dicembre 2023 sono associate le tre foto vincitrici del concorso, ex aequo, e sono quelle, rispettivamente di Domenico Piccoli («Paesaggio autunnale»), Guido Ansaldi («La raccolta delle olive») e Pietro Iamartino («Paesaggio invernale»).



Secondo gli organizzatori la qualità delle foto inviate dai partecipanti è molto alta: «Abbiamo premiato 3 persone ex aequo proprio per l'alto valore degli scatti proposti e in pochissimo tempo abbiamo anche stampato un piccolo cataloghino con le foto dei concorsi indetti dal Circolo fotografico sannita, dedicandolo a maestri del calibro di Letizia Battaglia, Lisetta Carmi e Francesca Redina e già questo è un grosso biglietto da visita perché non tutti si possono permettere di dedicare un libro a grandi soci onorari, un vanto importante per la nostra associazione» conclude Petretti. L'inaugurazione del 19 novembre alle 18 prevede la partecipazione di ospiti importanti, già vincitori di altri concorsi fotografici e il 12 novembre ci sarà l'inaugurazione della personale di fotografie di Domenica Morzillo nella sala del loggiato del museo archeologico del Sannio Caudino di Montesarchio. A tal proposito il Circolo fotografico sannita ringrazia l'assessora alla cultura Morena Cecere ed il direttore della struttura di Montesarchio, Enzo Zuccaro. I tre vincitori saranno premiati con una targa il 19 novembre, all'inaugurazione del calendario nella biblioteca provinciale del capoluogo.