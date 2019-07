Martedì 30 Luglio 2019, 09:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due incendi nella notte in due contrade di Benevento, Camerelle e Mosti, zone non molto distanti tra loro che confinano con il comune di Pietrelcina. Ad andare in fiamme numerose rotoballe di fieno situate nei campi. I roghi si sono sviluppati a poche ore l'uno dall'altro. Sul posto i vigili del fuoco di Benevento coadiuvati dai colleghi del distaccamento di San Marco dei Cavoti, che non escludono la natura dolosa dell'incendio.