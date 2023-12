Serata di Natale movimentata, con il paese preso duramente di mira dai ladri. La banda composta da tre persone - almeno così mostrano alcune immagini di un sistema privato di videosorveglianza messe in rete - hanno ripreso i tre banditi in fuga dopo una «visita» non andata a buon fine. In particolare la banda ha concentrato le proprie operazioni nella zona di contrada Cese San Manno. L'allarme è scattato intorno alle 20 e il tam tam mediatico ha subito fatto crescere la preoccupazione.

Al lavoro anche i Carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Cerreto Sannita e gli agenti del commissariato di Telese Terme che ora dovranno indagare per cercare, in qualche modo, di riuscire a risalire alla banda di ladri. Come detto sono stati diversi i colpi messi a segno, almeno quattro. Il primo nella parte alta della contrada, in direzione di Faicchio sfruttando probabilmente come vie di fuga la vicina provinciale e le campagne circostanti. In questo caso la famiglia era all'interno, al piano terra, ma non si è accorta affatto dell'ingresso dei ladri che hanno portato via poche centinaia di euro da un portafogli e provocato qualche danno. Subito dopo hanno poi tentato di mettere a segno altri due colpi, uno senza riuscirci, nelle immediate vicinanze dell'abitazione «visitata».

Non contenti, i ladri hanno poi messo nel mirino una villetta dalla quale avrebbero asportato delle bottiglie di liquore e un'altra abitazione dove però in quel momento non erano presenti i proprietari. Utilizzando degli arnesi o un piccolo flex hanno tagliato la recinzione e aperto una porta e alla fine entrati in casa mettendo tutto a soqquadro; hanno portato via gioielli in oro e altri oggetti tra cui un aspirapolvere poi abbandonato nella fuga. Muovendosi tra i vicini campi hanno poi raggiunto un'altra villetta, divelto l'inferriata e aperto una finestra. In questo caso però non sarebbero riusciti a portare via nulla. Insomma, alla fine nonostante l'allarme i ladri sono comunque riusciti a far perdere le proprie tracce e a scappare via con il bottino.

Una zona, quella finita nei radar dei malviventi, che già in passato era stata oggetto di diverse scorribande tant'è che i cittadini della zona avevano creato un gruppo social per tenersi aggiornati in tempo reale. Comprensibilmente preoccupato anche il primo cittadino, Fabio Romano: «Sono venuto a conoscenza subito di quello che stava accadendo e alla famiglie e ai cittadini colpiti da questi atti predatori va tutta la mia solidarietà e vicinanza. Nei prossimi giorni proverò a chiedere alle forze dell'ordine nuovamente più controlli soprattutto serali e nelle aree periferiche e industriali in occasione delle festività. È purtroppo in questi momenti che si approfitta di più per compiere questi atti criminali. Mi auguro che qualche telecamera del sistema di videosorveglianza comunale abbia potuto in immortalare qualche immagine per capire se ci sono elementi utili per l'individuazione dei banditi. Prevenzione e controllo del territorio in questi casi sono deterrenti fondamentali per arginare il fenomeno».

L'escalation dei furti nelle scorse settimane aveva destato preoccupazione e allarme anche nel vicino centro di Telese Terme con diversi colpi andati a segno e tanti altri, per fortuna, infruttuosi. Un fenomeno quello dei furti che non risparmia nessuna zona del Sannio.