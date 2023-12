Natale di paura: Sant’Anna e Santa Lucia ripulite dai ladri. È ancora allarme sicurezza nelle frazioni di Cava de' Tirreni. Nonostante le rassicurazioni degli amministratori, il pericolo è tornato proprio nel giorno della vigilia e del venticinque quando i residenti di Sant’Anna e Santa Lucia invece di giocare a tombola o gustare i dolci della tradizione sono stati impegnati in una sorta di tam tam per segnalare le zone in cui era presente la banda di malfattori.

Tutto è iniziato nella giornata di sabato quando a San Giuseppe al Pozzo i ladri, a bordo di un furgone bianco, hanno rubato in una villetta. La sera di Natale, invece, la banda si è spostata a Sant’Anna e Santa Lucia. I ladri hanno agito in località Starza, via Trezza e Costa, riuscendo a ripulire ben tre case. In una delle abitazioni hanno rotto il vetro di una porta di ingresso. All’interno dell’abitazione c’ erano i proprietari che hanno lanciato l’allarme. Le pattuglie delle forze dell’ordine si sono precipitate sul posto ma la banda ha continuato ad agire. In tutto sono stati 5 i furti e due tentativi sventati.

Come spiegato dagli stessi residenti, i ladri conoscerebbero molto bene le zone scelte per mettere a segno i loro colpi, forse grazie alla complicità di qualche basista. Sarebbero anche a conoscenza degli spostamenti delle vittime. Nelle scorse ore l’attenzione dei cittadini si è concentrata su un furgone bianco che sarebbe stato immortalato dalle telecamere private di una casa dove è stato compiuto uno dei furti. Il filmato è circolato sui social per mettere in guardia i cittadini. Nelle ultime ore il consigliere comunale Raffaele Giordano del movimento civico Siamo Cavesi ha scritto al prefetto di Salerno proprio per l’emergenza furti che sta in particolare alcune frazioni.

Giordano ha chiesto interventi urgenti. Già nei giorni scorsi gli esponenti del movimento avevano chiesto all’amministrazione comunale di farsi portavoce di questa richiesta.