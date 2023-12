Esplosione a Santa Lucia: la saracinesca della farmacia Baldi, nel centro della frazione di Cava de' Tirreni, è stata danneggiata all’alba di martedì dalla deflagrazione di quello che i carabinieri, intervenuti sul posto, definiscono «una cipolla», quindi un ordigno di piccole dimensioni ma di una certa potenza. Nello scoppio, poco prima delle quattro del mattino, la saracinesca è rimasta danneggiata, ma si sono salvati gli interni della farmacia, che ieri ha aperto regolarmente. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, anche perché al momento dell’esplosione non c’erano passanti.

Immediato l’intervento dei militari della tenenza locale che hanno sentito i proprietari. Secondo le prime indiscrezioni i titolari ha detto di non aver ricevuto minacce né di aver mai subito danneggiamenti. Stando a quanto riferito anche dagli stessi residenti si tratterebbe di una bravata ma gli inquirenti ci vanno cauti e non escludono altre piste, tra le quali quella delle intimidazioni. Secondo le prime ricostruzioni, all’alba di ieri, intorno alle 4 ignoti avrebbero piazzato una bomba carta (tipo cipolla) davanti alla saracinesca della farmacia che è esplosa, danneggiando la parte inferiore della serranda. I residenti sono stati risvegliati dallo scoppio. Immediatamente sono giunti sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. I militari hanno avviato le indagini.

In base ai primi accertamenti si tratterebbe di quella che, in gergo comune, viene definita “cipolla”. I carabinieri non hanno trovato altri indizi o elementi utili. Ora si attendono possibili sviluppi dalle immagini del sistema di videosorveglianza della farmacia. Nella frazione di Santa Lucia non è la prima volta che si verificano episodi analoghi. La notte di Halloween, come denunciato anche dai residenti, una banda di ragazzi danneggiò numerose vetrine e auto in sosta.

Nonostante le denunce e le segnalazioni non è stato possibile risalire all’identità dei responsabili perché hanno agito con il viso coperto.